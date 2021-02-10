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Petrol fiyatları geriledi

10.02.2021 - 12:09
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 60,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen birden fazla aşının dünyanın birçok noktasında uygulanmaya başlanmasına rağmen aşılama çalışmalarında beklenen sonuçların alınamaması ve Kovid-19 tedbirlerinin ekonomik iyileşmeye yönelik beklentileri gölgede bırakması etkili oldu.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine azalma yaşanması ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların düşüşünü belli ölçüde engelliyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 340 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

OPEC'İN ÜRETİM KESİNTİSİNİN FİYATLARA ETKİSİ

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talebin düşük seyrettiği petrol piyasasında arz ve talebi dengeleyerek fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,18 ile 61,63 dolar aralığının direnç, 60,73 ile 60,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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