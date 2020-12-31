Dış ticaret dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azalırken; ithalat yüzde 15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2019'da yüzde 89,1 iken geçen ay yüzde 76,2'ye geriledi.

İhracat ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 3,5 artışla 197 milyar 14 milyon dolara ulaştı.

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Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 82,5 artışla 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2019 döneminde yüzde 86,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 20,3 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan 16 milyar 20 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı kasımda 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,9 olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA İHRACATTA DA İTHALATTA DA İLK SIRADA

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 515 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 94 milyon dolarla Birleşik Krallık, 953 milyon dolarla Irak, 905 milyon dolarla ABD, 800 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,7'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 10 milyar 131 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolarla ABD, 8 milyar 160 milyon dolarla Irak ve 7 milyar 228 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'üne karşılık geldi.

Almanya, geçen ay ithalatta da ilk sırada yer aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 2 milyar 238 milyon dolarla Çin, 1 milyar 722 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 570 milyon dolarla İsviçre, 952 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde ise ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 19 milyar 321 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 864 milyon dolarla Rusya, 10 milyar 670 milyon dolarla ABD ve 8 milyar 127 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat kasımda bir önceki aya oranla yüzde 4,1 azalırken, ithalat yüzde 8,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat değişmezken, ithalatta ise yüzde 15,9 artış hesaplandı.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı kasımda yüzde 3,3, ocak-kasım döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9, ocak-kasım döneminde ise yüzde 81,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı kasımda yüzde 12, ocak-kasım döneminde yüzde 13,1 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 15 milyar 311 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 19 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 99 artarak 2 milyar 280 milyon dolardan, 4 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım'da yüzde 87,1 iken, bu dönemde yüzde 77,1'e geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 143 milyar 625 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artışla 188 milyar 380 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 66,5 artarak 44 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-kasım döneminde yüzde 85,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,2'ye düştü.

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