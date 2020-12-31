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Merkez Bankası TL uzlaşmalı swap işlemlerini günlük yayımlayacak

31.12.2020 - 10:04
Merkez Bankası TL uzlaşmalı swap işlemlerini günlük yayımlayacak | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu swap işlemlerini günlük yayımlayacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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