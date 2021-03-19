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"Dijital Euro'nun piyasaya sürülmesi 5 yılı bulabilir"

19.03.2021 - 16:23
"Dijital Euro'nun piyasaya sürülmesi 5 yılı bulabilir" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Panetta, "Dijital Euro'nun resmi olarak piyasaya sürülmesi beş yılı bulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, bir konferans sırasında yaptığı açıklamada, işlemlerin bu yıl başlaması halinde iki yıllık bir inceleme aşaması ve sonrasında da iki ile üç yıl arasında bir uygulamaya koyma aşaması olacağını söyledi.

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Panetta, "Beş yıl uzun bir süre ancak (dijital Euro'nun) basit bir şey ve yalnızca teknik bir mesele olmadığını akılda tutmalıyız. Dijital Euro'nun piyasaya sürülmesinin kaçınılmaz olarak sadece ödemeler ve hem yerel hem de uluslararası finansal piyasalar üzerinde değil, aynı zamanda daha genel olarak tüm toplum üzerinde büyük bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde geçen ay dijital Euro'nun dört yıl içerisinde hazır olmasını umduğunu söylemişti.


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