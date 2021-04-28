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Dev şirketin hisse satışı için görüşmeler yapılıyor

28.04.2021 - 09:29 | Son Güncelleme :
Dev şirketin hisse satışı için görüşmeler yapılıyor | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco'nun hisse satışı üzerinde görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına röportaj veren Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun hisse satışı için olası şirketlerle görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Bin Selman, Aramco'nun yüzde 1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ancak yatırımcılara ilişkin bilgi vermedi.

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Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun dünyanın en büyük petrol şirketinde hisseye sahip olma ihtimali olduğunu aktaran Veliaht Prens, şirket hisselerinin başka bir bölümünün de ikinci bir halka arzda sunma planı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nisan başında Wall Street Journal gazetesi, Suudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan satmak için görüşme yapıldığına dair haber yapmıştı.


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