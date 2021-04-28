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ABD'li teknoloji şirketleri karlarını artırdı

28.04.2021 - 09:39
ABD'li teknoloji şirketleri karlarını artırdı | Ekonomi Haberleri

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ile Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın ocak-mart döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Mali takviminde ocak-mart dönemini 3'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 41,7 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2020'nin Ocak-Mart döneminde 35 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 44 artarak, 15,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olmuştu.

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Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1,40 dolardan 2,03 dolara yükseldi.

ALPHABET'İN KARI YÜZDE 162 ARTTI

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı. Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 55,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 41,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 17,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin ilk çeyreğinde 6,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 9,87 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 26,29 dolara çıktı.


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