Dev bankadan hisse yorumu: Yatırımcılar akın edecek

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Deutsche Bank'a göre, Çin hisse senedi göstergeleri, dünya şirketlerinin rekabet gücüne uyandıkça orta vadede önceki yüksek seviyelerini aşacak.



Analist Peter Milliken bir notunda, yapay zeka ürünü DeepSeek ve elektrikli araçlardaki inovasyonun, küresel paranın Hong Kong ve Çin hisselerine dönmesi için katalizör görevi göreceğini yazdı. Milliken, çeşitli sektörlerdeki Çinli şirketlerin rakiplerinden daha iyi ürünler sunduğunu ve bunun yeterince farkına varılmadığını söyledi.



Milliken, “2025 yılının, yatırım dünyasının Çin'in dünyanın geri kalanını geride bıraktığını fark ettiği yıl olacağını düşünüyoruz. Yatırımcıların orta vadede Çin'e keskin bir dönüş yapmak zorunda kalacaklarına ve hisse senetlerine teklif vermeden erişmek için mücadele edeceklerine inanıyoruz" sözlerini söyledi.

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YATIRIMCILAR ÇİN İÇİN TEMKİNLİ

Küresel yatırımcılar son yıllarda emlak sektörünün zorlanması, ekonomik verilerin cansız kalması ve hükümetin çok sayıda sektöre baskı uygulaması nedeniyle Çin'e temkinli yaklaştı. ABD ve diğer ülkelerden gelen ticari kısıtlamalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin daha fazla gümrük vergisi tehdidi, ekstra bir joker kart ekledi.

YABANCI FONLAR KAÇIYOR



Morgan Stanley'in tahminlerine göre, yabancı fonlar muhtemelen ülkenin hisse senetlerinden çıkmaya devam etti ve Ocak ayında toplam 2.4 milyar dolarlık çıkış yaşandı.



Milliken, “Küresel yatırımcıların Çin'de büyük ölçüde düşük ağırlıkta olma eğiliminde olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Çinli yatırımcılar ABD'nin mallara yüzde 10 gümrük vergisi getirmesinden etkilenmemiş görünürken, CSI 300 Endeksi sekiz günlük tatilin ardından yeniden işlem görmeye başladığında yükselişe geçti. Büyüme ağırlıklı Star 50 Endeksi, DeepSeek, robotik ve otonom sürüş konusundaki iyimserlikle son üç seansta yüzde 8'den fazla ilerleme kaydetti.



Çarşamba günü yayınlanan araştırma Çin internetinde viral oldu ve yerel yatırım topluluğu iyimser yorumları ayrıştırdı.



Milliken, bir süredir yükseliş görüşüne sahip olduğunu, ancak dünyanın “uyanmasını ve satın almasını” neyin sağlayacağını bulmakta zorlandığını söyledi. DeepSeek ve elektrikli araçlardaki gelişmelerin bunu sağlayacağı sonucuna vardı.