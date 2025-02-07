Deprem hasarlı otolara 2.1 milyar TL tazminat

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Bu yüzden birçok hasarlı araç hurdaya çıkarıldı. Türkiye Sigorta Birliği’nin Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, deprem bölgesinde DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) harici toplamda 75 milyar TL’lik tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Birlik’ten yapılan açıklamada, “Sigorta sektörünün toplam hasar ödemesi içinde kasko branşında 11 ilimizde toplam 9 bin 895 adet dosyaya 2 milyar 135.7 milyon TL’lik tazminat ödemesi yapılmıştır” denildi.

KASKO YAPTIRIRKEN DİKKAT

Kasko sigortalarında paket poliçelerin içerisinde deprem nedeniyle oluşabilecek hasarların karşılanması standart teminat olarak veriliyor. Ancak, bazı firmalar deprem için muafiyet uygulayabiliyor, tüketiciye geri öderken kesintiler yapabiliyor. Bu kapsamda, sürücüler mutlaka poliçesini kontrol etmeli.