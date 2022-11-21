Depolar doldu rota Anadolu | Ekonomi Haberleri

E-ticaret ve ihracat artarken, depolama sorunu da aynı hızla büyüyor. Lojistik sektörü İstanbul’da uygun şartlarda depolama arazisi kalmadığını belirterek, bazı hazine arazilerinin bu iş için tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor. Hazır giyim ve gıda sektörü ise depolamada İstanbul’dan Trakya’ya ve Anadolu’ya kayışın başladığını; bazı üreticilerin ise yaşanan sorunlar nedeniyle üretimlerini askıya aldığını kaydediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın son paylaştığı verilere göre, Türkiye’nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda yüzde 116 artarak, 348 milyar lira oldu. Alışveriş alışkanlıklarında online platformaların yükselişi olumlu bir hava yaratsa da depolama tarafındaki ihtiyaçlar üreticiyi etkilemeye başladı. Lojistik depolamada, İstanbul’da uygun şartlarda arazi kalmadığı belirtilirken; birtakım kamu arazilerinin bu iş için ayrılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hazır giyimciler lojistik merkezlerinin Anadolu’ya kaydığını; gıda sektörü ise depolama sorunu nedeniyle bazı üretimlerin askıya alındığını belirtiyor.

MALİYET ETKİSİ

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine; Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, İstanbul’da depo alanının olmadığını belirterek, “Yatırım yapmak isteyenler var ama kiralama maliyetleri en az yüzde 50 arttı. Depolama sektöründe, kiralamada 5 misli fiyat isteyip, 3 misli fiyat artışıyla ikna olmak zorunda kalanlar var. Üreticinin malını depolayacak bir alan lazım. Buradaki artış ve depolamada yaşanan sorun üreticiyi de tüketici de etkileyecek” dedi. Belirlenecek bazı kamuya ait arazilerin sektör için açılması gerektiğini kaydeden Keleş, “Lojistik bir tesisi 2 yıldan önce faaliyete geçirmek mümkün değil. Lojistik deponun havalimanı, demiryolu, denizyolu ve uluslararası kara yoluna uzak olmaması gerekiyor. Çorlu, Silivri gibi alanlarda imar durumları da çok uygun değil. Lojistik bir depo için en az 40-50 bin metrekareye ihtiyacınız var. Boş arazi yok, uygun arazi varsa çok pahalı. Üzerine depo yapınca maliyetler de yükseliyor. Depolama Marmara Bölgesi geneline, İç Anadolu ve Ege Bölgelerine kaymalı. Bu anlamda özellikli bölgeler de yaratılabilir. Kamunun stratejik olarak konuyu ele alması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

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LOJİSTİK MERKEZLERİ DEĞİŞİYOR

Depolamada trendin gitgide Anadolu’ya kaymaya başlayacağını belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Online platformlar ve e-ticaret her geçen gün büyüyor. Depolama için büyük metrekareler ve ucuz maliyet gerekiyor. Bu anlamda depolar da İstanbul’un nispeten dışında kalan Hadımköy, Pendik ve Tuzla taraflarında. Hazır giyim sektöründe bu nedenle lojistik merkezlerinin Anadolu’ya kaydığını görüyoruz. Artık üretim de sadece İstanbul’da değil; Marmara Bölgesi’ndeki diğer şehirlere de kaydı. Sanayileşmenin başka şehirlere kayması da bu durumu etkileyecek” diye konuştu.

‘ÜRETİMLER ASKIYA ALINIYOR’

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meclis Üyesi Şemsettin Memiş, pandemiden sonra gittikçe artan bir depolama sıkıntısı olduğunu söyledi: “Bu özellikle gıdada hissedilir derecede artmaya başladı. Gıda ihracatı da yoğun bir şekilde artıyor. Depolama sorunu nedeniyle üretimler de askıya alınıyor. İhracatla büyüyeceksek, altyapının tamamlanması lazım. Depolama da buna dahil. Bu konuda İstanbul artık yer açısından sıkıntılı, OSB’lerin azlığı da bir sorun. İstanbul dışına çıkmak; özellikle Balıkesir ve Çorlu tarafına yayılmak mümkün ancak bu da maliyet ve işgücü problemi getirebiliyor.”

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