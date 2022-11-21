Enerji krizine balıkçı yaka önerisi | Ekonomi Haberleri

Tokyo Valisi Yuriko Koike, enerji tüketimini azaltmak ve daha kolay ısınmayı sağlamak amacıyla balıkçı yaka kazak kullanılmasını önerdi.

“Atkı takmak ve balıkçı yaka kazak giymek sizi sıcak tutar ve bu da enerji tasarrufu sağlar” diyen Vali, Macron’un balıkçı yaka kazak giymeye öncülük ettiğini hatırlattı. 2050 hedefleri kapsamında karbon nötr olmayı amaçlayan Japonya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana enerji arzında daralma yaşayan pek çok ülkeden biri oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz aylarda Japonya Başbakanı Fumio Kishida, enerji maliyetleriyle başa çıkmak için ülkenin nükleer enerji endüstrisini canlandırmak adına çağrıda bulunmuştu.

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