DenizBank’ın yeni genel müdürü Recep Baştuğ

Haberin Devamı

Nelson, Hakan Ateş gibi Recep Baştuğ’un da icra komitesi üyesi olacağını ve doğrudan kendisine raporlama yapacağını kaydettiği mesajında şunları söyledi:

“Recep Baştuğ son olarak Garanti BBVA CEO’su olarak görev yaptı, bankacılık alanında kıdemli bir lider. Hakan Ateş’e hem DenizBank hem de Emirates NBD Grubu’nun başarılarına CEO’luk görevinde verdiği değerli katkılarından dolayı hepimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni yılda Emirates NBD Grubu’na katılan Recep Baştuğ’a ‘hoş geldiniz’ diyoruz.”

ATEŞ: VEDA DEĞİL

Hakan Ateş de gönderdiği mesajda, 1 Mayıs 1997’de kuruluşunda başladığı DenizBank’ta sürdürdüğü genel müdürlük görevini 2024 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulu’nda devam ettirmek üzere yeni bir döneme adım attığını belirtti. Ateş, “Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki Kaptanın Seyir Defteri’nin altın sayfaları çevirdikçe bitmiyor. Ancak veda etmediğimi, ‘yeniden merhaba’ dediğimi, DenizBankımız için yeni bir yolculuğa yine birlikte devam edeceğimizi bilmenizi isterim” dedi.