Denimin Kahramanları aranıyor

Haberin Devamı

BİR taşla tek kuş vurma lüksümüz kalmadı. İklim krizi, gezegenin iki ayağını bir pabuca soktu. Bize verilen süreyi aştık, uzatmalarda şansımızı arıyoruz. Yani tek taşla çok kuş vurma zamanındayız. Colin’s Global Pazarlama İletişimi & Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sevra Erhan ile şirketin üç yıldır yürüttüğü Denim Fikrim Tasarım Yarışması’nı konuşurken bunu düşündüm. Bir yarışmayla çok kuş vurmak mümkün.

İKİNCİ JENERASYON ETKİSİ

Yarışmaya geçmeden önce Colin’s’in sürdürülebilirlik felsefesini öğrenmek istedim. Erhan, “Çok şanslıyız” diye başladı söze. Sebebini ise şöyle açıkladı bana: “Colin’s’te ikinci jenerasyon yönetimde. Yavuz Eroğlu’nun oğlu Ahmet Eroğlu aynı zamanda şirketin Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı. Yani en üst seviyeden bu konu sahiplenildi. Politikamızın özeti ise; koru, azalt, yeniden kullan. Yenilenebilir enerji, su ve kimyasal kullanımının azaltılması, geri dönüşüm öncelikli konular. 2030’da yüzde 100 kendi enerjimizi kullanacağız.”

Haberin Devamı

KAZANAN TASARIMIN GELİRİ BAĞIŞLANDI

Şirketin ‘ekolojik jean’ koleksiyonu gibi çalışmaları tam da Erhan’ın bahsettiği önceliği özetliyor. Denim Fikrim Tasarım Yarışması ise gelecekte çalışacakları yeni tasarımcılar için bir yatırım aynı zamanda. Erhan, “Gençlerle arası iyi bir markayız. Genç tasarımcılara sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık yaratacak bir işe imza atmak istedik. Hem onlara hem de bize katkı sağlayacak bu yarışma fikri çıktı ortaya” dedi. Her yıl yarışmanın bir teması oluyor. Bu yılki tema ‘Denim Hero’ olarak belirlenmiş. Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinde veya akademilerinde iki ya da dört yıllık Moda, Tekstil, Mimarlık, Grafik ve Endüstriyel Tasarım gibi güzel sanatlar fakültelerinin herhangi bir tasarım bölümünde eğitim gören üniversite öğrencileri başvurabiliyor yarışmaya. Bu yıl 3 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında başvurabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, sadece atık denim kumaşlar ve sürdürülebilir materyaller kullanarak dört tasarım yapacak. Ürün paftası, moodboardları ve tasarım hikâyeleriyle birlikte https://denimfikrim.com/ adresinden başvuru yapabilecekler.

Haberin Devamı

Sevra Erhan, ilk başvuruları akademisyenlerden oluşan 20 kişilik jürinin değerlendireceğini söyledi. Seçilen 10 tasarımın sahiplerini Colin’s’te üç aylık bir eğitim ve deneyim süreci bekliyor. Bu süreç sonunda tasarımcı hangi projesini üreteceğine karar verecek. Ve üretilen bu tasarımla finalde yarışacak.

Erhan, “Kazanan tasarım eğer uygun görülürse mağazalarda satılıyor. İlk yıl örneğin satış geliri SUYADER’e bağışlandı. Gençlere ayrıca staj ve çalışma imkanı da sunuyoruz” dedi. Ama ben işin para ödülü kısmını da söyleyeyim: Yarışmanın ilk üçüne giren tasarımcılara toplam 450 bin TL’lik ödül veriliyor.

PİLOT’UN 13’ÜNCÜ DÖNEMİNE KATILIN

Bir fırsat penceresi de Türk Telekom Ventures’dan. Şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT, 13’üncü dönem girişimlerini belirlemek için başvurularını 10 Şubat 2025’te açıyor. Girişimlere yurtdışında özel eğitim programı, alanında uzman isimlerden mentorluk gibi fırsatlar sunuluyor. Ayrıca programa kabul edilecek girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı ve iletişim desteği gibi kapsamlı imkânlardan da faydalanacak. En önemlisi de girişimler Türk Telekom ile potansiyel işbirliklerini değerlendirme ve Türk Telekom’un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacaklar. Programı tamamlayanlar da Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya kazanacaklar.

Haberin Devamı

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, PİLOT programı ile 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağladıkları bilgisini verdi. Özhan, “Geçen yıl Stanford Üniversitesi ile program hazırladık, mezun girişimlere girişimlerini geliştirerek globale açılmaları için eğitim ve mentorluk imkânı sunduk” dedi.

TASARIM MUCİTLERİ ADIYAMAN’DA

- DEPREM bölgesindeki çocuklarla ilgili yapılacaklar asla bitmiyor. En yeni projelerden biri de Pınar’ın. Şrket, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle Tasarım Mucitleri Ateşböceği projesini hayata geçirdi. Proje ile Adıyaman’da bin 500 çocuğa ulaşıldı. Program beş yıl devam sürecek. Bu sürenin sonunda 7 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Ateşböceği Öğrenim Birimleri projesine sponsor olduklarını belirtti. Yiğitbaşı, “Grup olarak böyle bir projeyi sürdürülebilir hale getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Eğitimle güçlenen her bir çocuk, geleceğimizi aydınlatacaktır” diye konuştu.

KIZ KARDEŞİM’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TAM bir genç kadınların ışığını parlatma projesi Kız Kardeşim. Coca-Cola Türkiye’nin desteğiyle, TEV ve ÖSGD işbirliğinde gerçekleşiyor. Bu yıl Yıldızlar Karması Programı’nın ikincisi yapılacak. Sanat, spor, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren, ulusal ve/veya uluslararası platformlarda başarı elde etmiş genç kadınların desteklenmesi hedefleniyor. Bu sene 20 genç kadın ödüllendirilecek. Ön başvurular alınıyor. İlham veren hikâyelerin milyonlara ulaşması için önemli bir platform burası. 2015’ten bu yana yürütülen Kız Kardeşim projesi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinde 15-55 yaş arasındaki toplam 600 binden fazla kadına ulaştı. Bu yıl Yıldızlar Karması’na girecek 20 kadının kişi başı 160 bin TL ile ödüllendirileceği notunu da buraya bırakayım.