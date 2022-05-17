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DEİK’ten Çin’le yeni SWAP önerisi

17.05.2022 - 09:02
DEİK’ten Çin’le yeni SWAP önerisi | Ekonomi Haberleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) hazırladığı Kuşak ve Yol raporunda Çin’den Türkiye’ye daha fazla katma değer yaratacak yatırımların çekilmesi için özel teşvikler tasarlanması önerisi çıktı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; raporda Türkiye ile Çin Merkez Bankası arasındaki mevcut SWAP anlaşmasının süresinin yıl içinde dolacağına dikkat çekilerek, “Bu anlaşmanın yenilenmesi için girişimlerde bulunulmalıdır” denildi. DEİK, “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi-Covid-19 Salgını Sonrası Dönemde Türkiye İçin Fırsatlar, Riskler ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda salgın sonrası dönemde Türkiye için ekonomik fırsatlara ve önerilere yer verildi. Raporda Çin’den Türkiye’ye yatırım akışlarının artırılmasının Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki konumunu güçlendireceğine vurgu yapıldı. Raporda şu noktalara dikkat çekildi:

SWAP ANLAŞMASI YENİLENMELİ

“Çin’in yurtdışı yatırımlarında ağırlıkta olan ve Türkiye’nin de ekonomik kalkınması açısından önem taşıyan, enerji, telekomünikasyon, makine imalat, otomotiv gibi sektörlerde Türkiye’de yatırım yapmanın getirileri ve bu anlamda sağlanan avantajlar Çin tarafında oluşacak talebi beklemeden, Çinli firmalara bire bir görüşmeler vasıtasıyla anlatılmalıdır. Çin’den Türkiye’ye daha fazla katma değer yaratacak, ülke ekonomisine istihdam, teknoloji transferi vs. gibi yollarla katkı sağlayacak yatırımların çekilmesi için özel teşvikler tasarlanmalıdır. Türkiye ile Çin merkez bankaları arasındaki mevcut swap anlaşmasının süresi 2022 yılında dolacaktır. Bu anlaşmanın yenilenmesi için girişimlerde bulunulmalı, ayrıca Türkiye’ye sağlanan renminbi likiditesinin Çin ile iş yapan firmalar tarafından daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanılması desteklenmelidir.

‘RENMİNBİ’ TEŞVİK EDİLMELİ

Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin yerel para birimleri ile yapılması için taraflar arasında bir anlaşma imzalanmışsa da bu uygulama sahada tam anlamıyla bir karşılık bulmamıştır ve halen ticaret büyük ölçüde Amerikan doları üzerinden gerçekleşmektedir. Ticareti icra eden şirketlerin lira ve Renminbi’yi tercih etmeleri daha aktif bir şekilde teşvik edilmelidir.”


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