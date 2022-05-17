dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,55 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,5340 TL seviyesini, en yüksek ise 15,6410 TL seviyesini görürken; kur saat 09:22 itibarıyla 15,6128 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,3960 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,3583 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,3407 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 104,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0453 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,39 seviyesinde bulunuyor.

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