"Daha yüksek enflasyon ile karşı karşıyayız"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Euro Bölgesi'ndeki ekonomik görünümü "gölgelediğini" belirtti. Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını belirten Lagarde, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız" şeklinde değerlendirdi.

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