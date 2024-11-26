Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye düşürmek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

MÜSİAD Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında dünyanın dört bir yanından iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD 28’inci Uluslararası İş Forumu’nda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.



Forumun ikinci gününün açılışını yaparken; sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve katılımcılara başarı dileklerini iletiyorum.



Ticaret Fuarı ile iş forumunu eş zamanlı organize etmeyi gelenekselleştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’a tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.



Hem Fuar’ın hem de Forum’un yeni işbirlikleri ve yatırımlara zemin hazırlayarak bölgesel ve uluslararası düzeyde ekonomik kalkınmaya vesile olacağına inanıyorum.



Küresel büyüme; artan korumacılık ve yaşlanan dünya nüfusu gibi yapısal sorunların yanı sıra konjonktürel zorluklara direnç gösteriyor.

Enflasyonla mücadele politikalarına rağmen, küresel ekonomi, yumuşak inişi başararak 2023 yılında yüzde 3,3 büyüme kaydetmiştir.

Önümüzdeki yıllarda, küresel büyümenin yüzde 3,2 seviyesinde ılımlı seyretmesi bekleniyor. Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı ortamda büyütmek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmak.



İhracatımızın yüzde 72'sini oluşturan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde ise büyümenin 2025 yılında hızlanması beklenmektedir.

Küresel ticaret hacmi, salgın öncesinde büyümenin ana motoruyken, 2023 yılında korumacılık ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle yalnızca yüzde 0,8 oranında artışla oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmişti.



Ancak, küresel ticaret hacminin 2024 ve 2025'te toparlanarak sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 büyümesi öngörülüyor. Küresel finansal koşullardaki sıkı duruş bu yılın ikinci yarısından itibaren yerini gevşemeye bıraktı.



2025 yılı sonuna kadar piyasalar ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz indirimlerine devam etmesini öngörmekte. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu bir zemin oluşturabilir.



2024'ün ilk on ayında yıllık yüzde 2,9 gerileyen küresel emtia fiyatlarının 2025'te de yüzde 0,9 düşmesi öngörülüyor. Enerji fiyatları kaynaklı emtia fiyatları üzerindeki riskler ise aşağı yönlüdür. Özetle, önümüzdeki dönemde küresel büyüme, ticaret ve finansal koşulların ülkemiz için daha destekleyici olması beklenmektedir.



Böyle bir ortamda Türkiye olarak dengeli ticaret- sürdürülebilir ekonomi şiarıyla çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, çok taraflı ticaret sisteminde iş birliğinin öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.



Bu iş birliği, küresel değer zincirlerinin adil ve dengeli şekilde geliştirilmesini ve ticaretle bağlantılı iklim önlemlerinde koordinasyon sağlanmasını içerir.

Ayrıca, tarım ticareti kurallarının gıda güvenliği ve kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir.



Diğer taraftan dijital ekonominin faydalarının eşit paylaşılması ve bu alandaki risklerin yönetilmesi de iş birliğinin diğer kritik boyutlarını oluşturmaktadır.

İklim değişikliği ve kritik girdilerin tedariği gibi küresel sorunların uluslararası iş birliği olmadan çözülemeyeceğini, tek taraflı olarak alınan önlemlerin ise etkili olamayacağını görüyoruz.



Özellikle çevreyi koruma amacıyla alınan tedbirlerin, tek taraflı ve ayrımcı ticari önlemler haline dönüşmemesi gerektiğini, küresel ticaret sisteminin kurallarına bağlılığın hem çevrenin korunması hem de adil ticaretin sürdürülmesi için kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz.



Öte yandan, küresel sürdürülebilir kalkınma sürecinde ticaretin dengeli bir şekilde ilerlemesi ve piyasa ekonomisinin işlerliğinin sağlanması, haksız rekabete mahal verilmemesi ve yaratılan refahın adil bölüşülmesi için kritik roldedir. Zira, dengeli olmayan bir ticaret sürdürülebilir de olamayacaktır.



Türkiye olarak, küresel ticarette adil rekabeti ve gelişmekte olan ekonomilerin değer zincirlerinde ilerlemesini desteklemek için çok taraflı iş birliğine büyük önem veriyor, bu yönde uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz.



Sizlerin bu süreçte aktif rol üstlenerek uluslararası iş birliklerini güçlendirmeniz, hem ülkemizin refahına hem de iş dünyamızın üreterek büyümesine katkılar sağlayacaktır.



Karşı karşıya olduğumuz en önemli meselelerden birisi de şüphesiz enerjide arz güvenliğidir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji krizi, enerjide arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak, bu krizin etkilerini minimize etmek için enerji bağımlılığımızı azaltmayı önceliklendiriyor, yurt içi kaynaklarımızdan en yüksek verimi almak için çalışıyoruz. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar’daki keşifler bu alandaki kararlılığımızın somut örnekleridir.



Ayrıca, yenilenebilir enerjide küresel ölçekte lider ülkeler arasında yer alarak, elektrik üretimimizin yüzde 42’sini bu kaynaklardan sağlıyor ve 2035 yılına kadar 60 bin MW'lık yeni kurulu güce ulaşma hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, temiz enerji yatırımlarıyla hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamakta hem de küresel enerji krizlerine karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirerek enerjide bağımlılığı azaltmaya kararlıyız. Bu noktada bürokrasiyi azaltıp izin, ruhsat ve diğer süreçleri hızlandıracağız.

Siz değerli iş insanlarımızın yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine ve teknoloji odaklı projelere yapacağı yatırımlarla, enerji geleceğimiz ortak çabalarımız sayesinde daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelecektir.



Enerjide olduğu gibi gıda arz güvenliği de stratejik bir öneme sahiptir. İklim değişikliği ve artan nüfusun gıda talebini artırdığı bir dönemde, Türkiye, Tahıl Koridoru’ndaki öncü rolüyle küresel alanda yapıcı bir konumda olduğunu göstermiştir. Ülkemiz, üretim ve arz güvenliğini sağlamak için dış ticaret araçlarını etkin şekilde kullanırken, yatırım teşvikleri ve ithalat politikalarıyla üretim ve ihracat zincirini desteklemektedir.



Ayrıca, temel tarımsal ürünlerde kendine yetebilmek ve toplum sağlığını korumak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Özellikle kuraklıkla mücadele gıda arzını arttırmak ve sosyal konutları yaygınlaştırmak gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Gıda arzının artırılmasında özellikle tarla içi sulama başta olmak üzere sulama yatırımları ile gıda lojistik yatırımlarına öncelik vereceğiz. Deprem yükümüz hafifledikten sonra metropollerde aile büyüklüğünü esas alan sosyal konut yatırımlarını hızlandıracağız. hem gıda arzını güvence altına almak hem de toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek için kararlılıkla çalışmaya, geleceğimizi güçlü adımlarla inşa etmeye devam edeceğiz.



Ele aldığımız tüm bu meseleler, özellikle son yıllarda gündemimize her alanda oturan bir kavramın, sürdürülebilirliğin önemini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda yaşam şeklimizi ve politikalarımızı yeniden düşünmemizi ve tasarlamamızı gerektiren bir yolculuktur.

Özellikle iklim değişikliği, küresel iş birliğini tesis etme noktasında aciliyet gerektiren bir konudur.



Türkiye, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda imalat sanayi ve kilit sektörlerde düşük karbonlu yol haritaları oluşturmuş, yeşil finans stratejisi ve ulusal yeşil taksonomi çalışmalarını sürdürmektedir.



İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve yeşil dönüşüm sürecine öncülük eden Türkiye, COP31 ev sahipliği adaylığını bir kez daha güçlü şekilde dile getirmiştir.



Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası gibi stratejik adımlarla ihracatta çevre standartlarına uyumu artırarak küresel değer zincirlerindeki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde, yeşil ve dijital dönüşüm düzenlemelerinin entegrasyonu büyük önem taşımakta.

Bu süreç Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırması ve küresel değer zincirlerine daha etkin şekilde entegre olmasını desteklemektedir.



İhracatta rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğumuz Yeşil Mutabakat Eylem Planı güncelleme çalışmaları devam ederken Emisyon Ticaret Sistemi'ni de içeren İklim Kanunu’nda belli bir aşamaya gelindi Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesini bekliyoruz.

Geleceğin ekonomisi, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri üzerine inşa ediliyor.



Türkiye olarak, hem çevreye hem de büyümeye katkı sağlayan bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Bu sadece bir uyum süreci değil, aynı zamanda Türkiye’yi geleceğin yeşil ekonomisinin lider ülkelerinden biri yapacak bir fırsattır. Üretimde çevik dönüşüm ve ticarette yenilik yeşil dönüşümle birleştiğinde geleceğin ekonomisinin formülü işte sizlerin elindedir. Bu dönüşüm yolculuğunda, sizlerle birlikte büyüyerek Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimizin de ötesine geçeceğimize inanıyorum.



MÜSİAD EXPO 2024, Türkiye’nin ticari dinamizmini uluslararası platformda bir kez daha gururla sergilemektedir.

MÜSİAD Uluslararası Ticaret Fuarı, 20. kez kapılarını açarak sadece ülkemiz için değil, dünya ticareti için de önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir.

Dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını ağırlayan bu prestijli organizasyon, 500'ü aşkın yabancı alım heyetini bir araya getirerek küresel iş birliklerine ev sahipliği yapması takdire şayandır.



18 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilen B2B görüşmelerle belirlediğiniz 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, sizlerin dinamizmine yakışan bir hedeftir.

Sizlerin çabası, yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasında da Türkiye’nin adını gururla duyurmaya devam edecektir. Hepinize bu süreçte gösterdiğiniz ve göstereceğiniz katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Başta MÜSİAD olmak üzere Fuar’ın ve Uluslararası İş Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum ve kuruluşlara, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.



Bu buluşmanın hayırlı sonuçlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.