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Çinli BYD Türkiye'ye fabrika kuruyor... 1 milyar dolarlık yatırım açıklaması

08.07.2024 - 16:48 | Son Güncelleme :
Çinli BYD Türkiye'ye fabrika kuruyor... 1 milyar dolarlık yatırım açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Elektrikli araç üreticisi Çinli BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

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(Elektrikli araç üreticisi BYD firmasının yatırımı) 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor

 


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