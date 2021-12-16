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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı

16.12.2021 - 15:37 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artırılarak 4250 TL olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

-İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgria ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

SENDİKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cumhurbaşka'nı Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm asgari ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.


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