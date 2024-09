Citigroup ve Apollo'dan 25 milyar dolarlık işbirliği

Haberin Devamı

Citigroup ve Apollo Global Management, hızla büyüyen özel kredi piyasasında bir araya gelerek önümüzdeki beş yıl içinde 25 milyar dolar değerinde anlaşma üzerinde birlikte çalışmayı kabul ediyor.

Bloomberg News haberine göre, Wall Street'in iki ağır topu, kurumsal ve özel sermaye müşterileri için finansman ayarlamak üzere özel bir ortaklık kurdu. Birleşik Arap Emirliklerinden Mubadala Investment ve Apollo'nun sigorta birimi Athene de başlangıçta Kuzey Amerika'ya odaklanacak olan girişimde yer alacak. Apollo'nun Başkanı Jim Zelter'e göre program, ilk yılında 5 milyar dolarlık borç anlaşması başlatmayı hedefliyor.

Citigroup, müşterileri arasında yeni borç anlaşmaları sağlamak için yatırım bankacılığı uzmanlığına güvenecek ve ücret karşılığında işlemleri başlatacak. Apollo ve ortakları ise nakit sağlayacak. Teklif, bankanın borç sermaye piyasaları stratejisinin üçüncü bir ayağı olacak ve halka açık piyasalarda dağıtılmak üzere kredi ve tahvil düzenleme işini tamamlayacak.

İKİ FİRMA BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

Citigroup ve Apollo arasındaki anlaşma, Wall Street'te uzun süredir iç içe geçmiş iki firmayı birbirine yaklaştırıyor. Zelter, Citigroup'ta on yıldan fazla bir süre çalıştıktan sonra 2006'da Apollo'ya katıldı. Burada bir zamanlar özel varlıklara yatırım yapan bir bölümün baş yatırım sorumlusu olarak görev yapmıştı. Ondan önce bankanın küresel yüksek getirili ve kaldıraçlı finans işini denetledi. Citigroup, Apollo'nun özel sermaye işletmesi için borç anlaşmalarının sık sık teminatçısı.

Citigroup'un borç sermaye piyasaları başkanı Richard Zogheb, "Bir dizi işlemi özel krediye kaybediyoruz. Bizim için şu anki harika haber, görevimizi sürdürebilmemiz ve bu çözümü sunabilmemiz."dedi.

Citigroup, 1,7 trilyon dolarlık özel kredi sektörüne daha büyük bir hamle yapmak için rakiplerini takip ediyor. Ancak her banka farklı bir yaklaşım benimsedi. JPMorgan Chase & Co. doğrudan kredilendirme için kendi bilançosundan en az 10 milyar dolar ayırdı. Goldman Sachs Group Inc. yıllardır varlık yönetimi birimi aracılığıyla özel olarak başlatılan anlaşmalar için üçüncü taraf sermayesi topladı. Wells Fargo & Co. geçen yıl 5 milyar dolarlık bir fon başlatmak için Centerbridge Partners ile iş birliği yaptı.