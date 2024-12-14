‘Çip yatırımlarına 5 milyar dolarlık destek ayrıldı’

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Küresel teknoloji yarışında güç dengelerini etkileyecek en kritik başlıkların “çip üretimi” ve “yapay zekâ (YZ)” olduğunu vurgulayan Kaçır, “HIT-30 Programı’nda çip çağrısıyla 65 nanometre ve daha ileri teknolojide yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlayacağız” dedi. Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmesinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kacır’ın konuşmasının ana başlıkları şunlar oldu:

DEPOLAMA HIZLANACAK

- Sektörümüze yeni yatırımlar kazandırmak adına küresel markalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Batarya üretiminde 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle, otomotiv sektörüne güç kazandıracak enerji depolama yatırımlarını hızlandıracağız.

- 2030’a kadar uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız.

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- 100 Milli Teknoloji Atölyesi kuracağız. Ar-Ge projelerini hızlandıracağız.”

‘SİZ DE TOGG KULLANIN’

Bakan Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya adresi X üzerinden videolu yanıt verdi.

Kacır videolu paylaşımında; 7 Kasım 2024 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve dün de TBMM bütçe görüşmelerine Togg ile geldiği görüntülere yer vererek, “Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz. Ben Togg’u kullanmaktan gurur duyuyorum. Togg, bizim eserimiz. Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın” dedi.