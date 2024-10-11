Çin'den dev teşvik bekleniyor

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Yatırımcılar ve analistler, Çin Maliye Bakanlığı'nın yarın düzenlenecek basın toplantısında ekonomiyi desteklemek ve güveni artırmak için Çin'in 2 trilyon yuana varan büyüklükte yeni mali teşvik duyurmasını bekliyor.

Bloomberg'in anketine katılan 23 piyasa katılımcısının çoğunluğuna göre, ülkenin maliye bakanının Cumartesi günü merakla beklenen bir brifingde açıklayacağını umdukları şey bu. Katılımcıların çoğu finansmanın devlet tahvili şeklinde gelmesini bekliyor.

Herhangi bir mali paketin miktarının ötesinde, desteğin hedefi, hükümetin özellikle gayrimenkul ve altyapı yatırımları yoluyla yıllarca süren borç kaynaklı genişlemenin ardından ekonomisini nereye yönlendirmek istediğini gösterecek.

INSEAD'da ekonomi profesörü olan Pushan Dutt, "Teşvik çok yıllı olmalı ve hane halkını hedeflemeli, gayrimenkul yatırımı öncülüğündeki büyüme hikayesini yeniden başlatmamalı" dedi.

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Standard Chartered Plc'nin Büyük Çin ve Kuzey Asya baş ekonomisti Ding Shuang, "Devlet kurumlarının artık politika açıklamadan önce piyasanın nabzını tutması bekleniyor" değerlendirmkesini yaptı.

Aralarında ekonomist, stratejist ve fon yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların çoğu, Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın Cumartesi günü açıklamaması halinde önümüzdeki altı ay içinde yeni mali teşvikler bekliyor.