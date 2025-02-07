Çin'den ABD'ye şok! Calvin Klein ve Tommy Hilfiger'ı kötü günler mi bekliyor?

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Çin, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger'in üreticisi olan PVH'yi Salı günü “güvenilmez kuruluşlar” listesine ekledi. Bu da Çin hükümetine perakendeciye para cezası verme, ithalat ve ihracat faaliyetlerini yasaklama, çalışma izinlerini iptal etme ve çalışanların ülkeye girişini reddetme gibi kasıtlı olarak muğlak yetkiler veriyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, Uygur gözaltı kamplarıyla ünlenen Sincan bölgesinden pamuk tedarik etmeyi reddettiği iddiasıyla Eylül ayında PVH'yi soruşturmaya başlarken, Pekin Salı günü şirketi resmen kara listesine aldı. Duyuru, Trump'ın Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi koymasından birkaç gün sonra geldi ve ABD'ye karşı enerji ithalatı ve tarım malzemelerine yeni vergiler de dahil olmak üzere bir dizi başka misilleme önlemiyle birlikte geldi.

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Squire Patton Boggs'da 30 yılı aşkın süredir uluslararası ticaret hukuku alanında çalışan ortak Michael Kaye "Kısasa kısas bir ticaret savaşı yaşanıyor ve Çin, ABD'ye, büyük ABD şirketlerine ya da ABD'de önemli çıkarları olan şirketlere zarar vermek için harekete geçeceğini göstermek istiyor. Onlar bir örnek haline getiriliyorlar... Tahminimce Çin birini seçmek istedi ve bu kişinin görünürlüğü yüksek biri olmasını istedi" dedi.

Kaye, PVH artık güvenilmez kuruluşlar listesinde yer aldığına göre, Çin'in şirketi bölgede işlettiği düzinelerce mağazayı kapatmaya zorlayabileceğini ve mallarını Çinli tüketicilere internet üzerinden satmasını yasaklayabileceğini söyledi. Kaye, Çin'de hayat kurmuş olanlar da dahil olmak üzere çalışanlarının fiilen sınır dışı edilebileceğini ve evlerine gönderilebileceğini de sözlerine ekledi.

Çin'in, şirketin Asya-Pasifik merkezinin bulunduğu Hong Kong'un özerk bölgesinde PVH'ye karşı eylemleri uygulamaya çalışıp çalışmayacağı belli değil.

Kaye, 2020 yılında Çin'in Hong Kong'da ulusal yasaları uygulama konusunda kendisine daha fazla yetki veren bir yasa çıkardığını ve bunun "özellikle güvenilmez kuruluşlar listesini de içerebilecek ulusal güvenlikle ilgili yasalar için geçerli olduğunu" söyledi.

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ŞİRKETLER İŞLERİNE DEVAM EDİYOR

Perşembe sabahı Doğu saatiyle, şirket Çin'de işlerini her zamanki gibi yürütüyor gibi görünüyordu.

Çin, PVH'nin bölgede üretim yapmasını tamamen yasaklayabilir ve bu da şirketi üretimi başka ülkelere taşımaya ve müşteri siparişlerini karşılamakta zorlanmaya itebilir.

Çin'in tam olarak hangi adımları atacağı ya da Trump yönetiminin Çin'i şirketi cezalandırmamaya ikna etmeye çalışıp çalışmayacağı belli değil.

PVH yaptığı açıklamada "Çin Ticaret Bakanlığı'nın kararını öğrendiğimizde şaşırdık ve derin bir hayal kırıklığına uğradık. Çin'de 20 yıldır faaliyet gösteren ve tüketicilerimize gururla hizmet veren PVH, bir politika meselesi olarak, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere sıkı bir şekilde uymakta ve yerleşik endüstri standartları ve uygulamaları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. İlgili makamlarla temaslarımızı sürdüreceğiz ve olumlu bir çözüm bekliyoruz" dedi.

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Çin, 2023 yılında PVH'nin satışlarının yüzde 6'sını ve faiz ve vergi öncesi kazancının yüzde 16'sını temsil ediyordu, ancak PVH üretim için ülkeye daha fazla güveniyor ve bu da işi için daha büyük bir risk oluşturuyor. Aralık ayında yayınladığı bir açıklamaya göre PVH'nin Çin'de diğer bölgelerden daha fazla fabrikası ve tedarikçisi bulunuyor ve bu da üretimin yaklaşık yüzde 18'ini temsil ediyor.

GlobalData genel müdürü ve perakende analisti Neil Saunders "Bu durum PVH için çok ama çok yıkıcı olma potansiyeline sahip. Kesinlikle yeni kapasite bulmak için çabalamak zorunda kalacaklar. Elbette bunu zamanında yapabileceklerdir, ancak söz konusu olan iki şey var; tedarik zincirlerinin çoğu tam zamanında olduğu için, muhtemelen geçiş yaparken envanter sıkıntısı çekeceklerdir. Diğer sorun ise elbette kalite" dedi.

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Saunders, PVH'nin 20 yılı aşkın bir süredir Çin'de faaliyet gösterdiğini ve 30'dan fazla ülkedeki tedarikçi ve fabrikalarla çalıştığını, ancak üst düzey malların gerekli beceri düzeyi nedeniyle başka bir yerde üretilmesinin zor olabileceğini söyledi.

Saunders "Üretim kapasitesini oldukça kolay bir şekilde değiştirebilseniz de, kaliteyi garanti etmek, üretim süreçlerini garanti etmek o kadar kolay değil. Bu tür becerileri geliştirmek zaman alır. Çin bu kapasiteye ve becerilere sahip, çünkü PVH yıllardır orada faaliyet gösteriyor. Başka bir ülke, başka bir üretim tesisi bu becerilere hemen sahip olmayabilir" sözlerini söyledi.

Ayrıca PVH, Çin'i büyüyen bir pazar olarak görüyordu ve şimdi üst düzey elbiselerine, iç giyim ürünlerine ve kazaklarına olan talep düştükçe satışları ve karlılığı artırmak için yeni stratejiler aramak zorunda kalacak.

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Çin'in güvenilmez kuruluşlar listesi ülkede nispeten yeni bir yasa ve uzmanlar bunun kasıtlı olarak şeffaf olmadığını söylüyor. Hükümetin PVH'ye karşı harekete geçmek için geniş bir serbestisi var, ancak tam olarak ne yapacağı belirsizliğini koruyor. Kaye, tipik olarak, bir şirketin kara listeye alınmasından sonraki birkaç gün içinde yönlendirme geldiğini söyledi.

Çin PVH'yi listeye ekleyip şirkete hiçbir şey yapmayabilir, ancak Kaye bunun ihtimalinin “çok zayıf” olduğunu çünkü hükümetin geri adım attığı algısından kaçınmak isteyeceğini söyledi. Çin büyük olasılıkla PVH'yi Trump'la müzakere masasında bir pazarlık kozu olarak kullanacak ve Nike gibi Çin'de büyük operasyonları ve müşteri tabanları olan diğer ABD şirketlerine acı çektirmek için sahip olduğu gücü göstermek için bir örnek olarak kullanacak.