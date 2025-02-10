Çin'de enflasyonun düşmesi bekleniyor

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Çin'de tüketici fiyatlarında artışın son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Citigroup ve Barclays analistleri ve ekonomistleri değerlendirmelerde bulundular.

Citigroup analistleri yayınladıkları notta, Çin TÜFE'sinin Ocak ayında piyasa beklentilerini aştığını ancak Şubat ayında derin bir düşüş kaydedebileceğini belirttiler.

Ay Yeni Yılı'nın Şubat ayına denk geldiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Ocak ayının sonlarında yüksek bir baz olduğuna işaret eden analistler, “Önümüzdeki birkaç ay TÜFE için çok inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. CNY sonrası Şubat ayında mevsimsel talebin azalmasıyla fiyatlarda hızlı bir yumuşama görülebilir” değerlendirmesini yaptılar.

Analistler, Mart ayında bir toparlanma olsa da, bunun tüketici talebine bağlı olacağını da eklediler.

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Barclays ekonomistlerine göre de Çin'de tüketici fiyatları enflasyonu, tatil artışları azaldıkça daha uzun süre düşük kalmaya devam edecek.

Ekonomistler, tarife artışları, yapısal engeller ve gelişmiş piyasalar benzeri talep yönlü teşviklerin yokluğu nedeniyle 2025 TÜFE enflasyonunu %0,4 olarak görüyor. ABD-Çin ticaret savaşının, ihracat üzerindeki baskı Çin'in kapasite fazlası sorunlarını daha da kötüleştireceğinden, dengeli bir şekilde deflasyonist bir etkiye sahip olacağını düşünüyorlar.