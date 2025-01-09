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Çin'de elektrikli araç satışlarında büyük artış

09.01.2025 - 14:12 | Son Güncelleme :
Çin'de elektrikli araç satışlarında büyük artış | Ekonomi Haberleri

Çin'de elektrikli ve hibrit araç satışları geçen yıl yüzde 40'ın üzerinde arttı. 

Çin elektrikli araç pazarı, Pekin'in sübvansiyonlarının da katkısıyla son yıllarda patlayıcı bir büyümeye tanık oldu.

Ancak dünyanın en büyük otomotiv pazarı, tüketimdeki yavaşlamanın karlılığı olumsuz etkileyen bir fiyat savaşını körüklemesiyle yerli otomobil üreticileri arasında da sert bir rekabete sahne oldu.

AFP haberine göre Çin Binek Araç Birliği (CPCA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,7 arttı. 

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Dernek, geçen yıl perakende satışların neredeyse yarısının (yüzde 47,6) ufak hızlara sahip mahalle arası ulaşım için tasarlanan minik elektrikli otomobillerden (NEV) oluştuğunu belirtti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, kasım ayında Avrupa pazarındaki satışların yalnızca yüzde 22,6'sı bu araçlardan oluştu.

CPCA verilerine göre Çin'de NEV satışları Aralık ayında 1,3 milyon adedi aştı. 

CPCA'ya göre, sadece NEV'ler değil, geçen yıl Çin pazarında satılan toplam araç sayısı yüzde 5,5 artarak yaklaşık 22,9 milyon adede ulaştı.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, elektrikli araç şirketleri açısından fiyat savaşının yeni yılda da devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Cui, geçen yıl 200'den fazla otomobil modelinin fiyatının düştüğünü, 2023'te ise bu sayının 148'e çıktığını sözlerine ekledi.

BYD, Çin pazarında açık ara lider olarak ortaya çıktı; Shenzhen merkezli firma, 2024 yılında dünya çapında dört milyondan fazla araç sattı. 

KASVETLİ YURTDIŞI PAZARI

BYD, Çin pazarının yaklaşık üçte birini işgal ederken, çeşitli hükümetlerin ülkeden araç ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırdığı yurtdışında durum pek parlak değil. 

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Şirketin rakamlarına göre, Aralık ayında BYD'nin toplam satışlarının yalnızca yüzde 12'si dış pazarlarda gerçekleşti.

Cui, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Şu anda ihracatta önemli bir baskı yaşıyoruz" dedi .

Avrupa Birliği, Pekin'in yerli otomobil üreticilerine yönelik kapsamlı devlet desteğinin haksız rekabete yol açtığını belirterek, bloğun yaptığı soruşturmada, sübvansiyonların yerli rakipleri zayıflattığını tespit etti.

Yabancı otomotiv devleri ise dünyanın ikinci büyük ekonomisinde düşen satışlarla mücadele ediyor.

BYD'nin çeyreklik geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez küresel rakibi Tesla'nın gelirini geride bıraktı.


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