Çin'de 28 ABD'li şirkete ihracat yasağı

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Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "ulusal güvenliği korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Çinli şirketlerin, söz konusu şirketlere ihracat yapmasının yasaklandığı" belirtildi.

Bakanlık, 10 ABD'li şirketin de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a silah satışı nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığını açıkladı.

Aralarında General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin ve Raytheon Missiles & Defence'in olduğu savunma şirketlerine ihracat yasağı getirilirken, Lockheed Martin'in 5, General Dynamics'in 3, Raytheon'un 1 şirketi ile General Dynamics ve Raytheon 1 ortaklığı "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Çinli şirketlerin, ilk gruptaki 28 şirkete "ikili kullanıma sahip ürünleri" satması kısıtlanırken, ikinci gruptaki 10 şirket ile Çinli şirketler arasında her türlü alışveriş, bu şirketlerin Çin'de yatırım yapması ve yöneticilerinin Çin'e giriş ve çıkış yapması yasaklandı.

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Pekin yönetimi, en son 24 Aralık'ta ABD'nin Tayvan'a silah satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 13 Amerikan savunma sanayi şirketi ile 6 yöneticiye yaptırım uygulayacağını bildirmişti.