Çin ve Hong Kong'a şok! ABD paketleri kabul etmiyor

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ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan gelen uluslararası paketlerin kabulünü bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Askıya alma için bir neden belirtmeyen servis, yaptığı açıklamada alınan karardan mektup akışının etkilenmeyeceğini söyledi.

Duyuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ihracatçılar da dahil olmak üzere herkesin değeri 800 dolardan az olan paketleri gümrük vergisi ödemeden ya da denetime tabi tutmadan ABD'ye göndermesine izin veren ve uzun süredir yürürlükte olan "de minimis" muafiyetini sona erdiren bir kararname imzalamasından birkaç gün sonra geldi.

Yeni kuralın, devasa iş modellerini bu muafiyet etrafında inşa eden Shein ve Temu gibi e-ticaret sitelerini etkilemesi muhtemel.

Ucuz ürünlere yönelik gevşetilmiş kısıtlamalar ve vergi muafiyetleri, giyimden ev eşyalarına kadar fırsat arayan tüketiciler için bir milyardan fazla paketin düşük fiyatlarla ABD'ye akmasına olanak sağladı.

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Şu anda ABD Gümrük ve Sınır Koruması tüm uluslararası paketleri açma ve inceleme yetkisine sahip olsa da uygulamada her bir ürünü açmıyor.