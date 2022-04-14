  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürüyor
‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürüyor

14.04.2022 - 12:36
Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürüyor | Ekonomi Haberleri

Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürerken, 4 yıl önce kurulan Hainan Serbest Ticaret Limanı’na ait veriler limanın dinamizmini yansıtıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 12 Nisan’da Hainan eyaletinin Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi’ni ziyaret etmiş, bölgenin gelişmesi ve Çin’e özgü serbest ticaret limanının inşası hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Hainan Serbest Ticaret Limanı, Çin’in dışa açılımının ön önemi örneklerinden biri oldu. Devlet Başkanı Jinping’in Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ni ziyareti ile aynı gün Çin Genel Gümrük İradesi tarafından yayımlanan veriler, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın dinamizmini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Hainan eyaletinin dış ticaret hacmi 2017 yılında 70 milyar 280 milyon yuan (10 milyar 150 milyon Amerikan doları) olurken, 2021 yılında 147 milyar 680 milyon yuana (23 milyar 215 milyon Amerikan doları) ulaştı. Yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 20,4’ü bularak ulusal büyüme hızına kıyasla 11,5 puan daha yüksek oldu.

YABANCI ŞİRKETLER VERGİ MUAFİYETİNDEN MEMNUN

Serbest ticaret limanı, günümüzde dünya çapında üst düzey bir dışa açılma modeline dönüştü. Çin’e özgü serbest ticaret limanı, 13 Nisan 2018 tarihinde Hainan eyaletinde kuruldu. 4 yıldır “sıfır vergi” politikasının uygulanmasıyla toplam 7 milyar yuanlık (1 milyar 100 milyon ABD doları) ürün ithal edildi. Limanın fiilen kullandığı yabancı sermayenin ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 79,4’ü buldu. Birçok yabancı basın kuruluşu, Hainan’ın “Çin’in Dubai’si” olacağını ve dünyanın bu fırsatı paylaşabileceğini yazdı. 4 yıl içinde Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşasından yarar sağlayan firmalar oldu. 14 Mart’ta çok sayıda lunapark tesisi bölgeye girdi. 875 bin euro değerindeki tesis, 180 bin euroluk vergiden muaf tutuldu.

##$HABER_1473623$##

YABANCI YATIRIMCILARA DAHA İYİ BİR ORTAM

Çin’de yabancı yatırımların piyasaya erişimine ilişkin tarihte en kısa negatif listenin yayımlanmasından rekabet gücüne sahip vergi politikasının uygulanmasına kadar Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın ticaret ortamı daha da iyileşiyor. Bu da dünyanın 126 ülke ve bölgesinden yatırımcıları bölgeye çekti. Bunun yanı sıra geçen haziran ayında “Çin Halk Cumhuriyeti Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası” yürürlüğe girdi. Böylece limanın dışa açılması hukuk açısından daha yüksek bir seviyeye ulaştırıldı.

4 yıldır Covid-19 salgını ve küreselleşme karşıtı girişimler gibi sıkıntılara karşı Çin, kendi temposuna göre limanın inşasını sürdürüyor. Reform ve açılmayla geçen 40 yılda toplanan deneyimlere dayanan limanın inşası, Çin’in sorumlu tavrını gösteriyor.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’nın bu yılbaşında yürürlüğe girmesiyle Hainan Serbest Ticaret Limanı yeni fırsatlarla karşılaşıyor. Uzmanlar, limanın RCEP çerçevesinde bir pivot noktası haline gelebileceğini düşünüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.475 Değişim: 0,61% Hacim : 44.884 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.462 14.04.2022 Yüksek 2.485
Açılış: 2.481
14,6190 Değişim: 0,10%
Düşük 14,5874 15.04.2022 Yüksek 14,6312
Açılış: 14,6037
15,8590 Değişim: 0,05%
Düşük 15,8129 15.04.2022 Yüksek 15,8676
Açılış: 15,8514
926,34 Değişim: -0,08%
Düşük 925,72 15.04.2022 Yüksek 927,75
Açılış: 927,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.