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Çin, Elon Musk’ı BM’ye şikâyet etti

01.01.2022 - 10:48
Çin, Elon Musk’ı BM’ye şikâyet etti | Ekonomi Haberleri

Çin, kısa süre önce Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’e ait Starlink uydusunun kendilerine ait uzay istasyonuna çarpmaması için önlem almak zorunda kaldıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e şikâyette bulundu.

Bu konuya bir cevap veren Elon Musk, “Uzay son derece büyük, uydular ise çok küçük” dedi ve ekledi: “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik ve engellemek de istemiyoruz.” Şu an alçak dünya yörüngesinde uzaydan internet sağlayan 1.900 kadar SpaceX Starlink uydusu bulunuyor.


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