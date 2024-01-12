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Çin ekonomisi için kritik veriler... İhracat 7 yıl sonra ilk kez düştü

12.01.2024 - 11:29 | Son Güncelleme :
Çin ekonomisi için kritik veriler... İhracat 7 yıl sonra ilk kez düştü | Ekonomi Haberleri

Çin'in tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en uzun düşüş serisini gerçekleştirirken yıllık ihracat ise 7 yıldan sonra ilk kez düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin'de tüketici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 düştü. Düşük emtia fiyatları ile yurt içi ve yurt dışındaki zayıf talep nedeniyle fabrika çıkış maliyetleri yüzde 2,7 geriledi ve bir yıllık düşüşünü sürdürdü. Bu durum 2009'dan bu yana tüketici fiyatlarında yaşanan en uzun düşüş serisi oldu. 

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Öte yandan Çin'in ihracatı 2023 yılında yüzde 4,6 düştü. Böylece Çin ihracatı 2016'dan beri ilk kez gerilemiş oldu. İthalat ise geçen yıl yüzde 5,5 düştü. Aralık ayında ihracat ABD doları bazında yıllık  yıllık 2,3 artarken ithalat ise yüzde 0,2 arttı. 


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