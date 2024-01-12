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Ticaret Bakanlığı: 3,9 milyar liralık uyuşmazlık çözüldü

12.01.2024 - 10:32 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı: 3,9 milyar liralık uyuşmazlık çözüldü | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin geçen yıl değeri yaklaşık 3,9 milyar lirayı bulan 707 bin 814 uyuşmazlığı karara bağladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor. 1995 yılından bugüne kadar, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Tüketici hakem heyetlerine 2023 yılında toplam 727 bin 630 başvuru yapılırken, bunlardan 707 bin 814'ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.

YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66'sı (477 bin 327 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi ve elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521) ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretleri (38 bin 252) başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu. Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik başvurular izledi. 


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