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Çin devlet şirketlerinin kârlarında düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Şirket#Kar
Çin devlet şirketlerinin kârlarında düşüş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 16:16

Çin'de devlet şirketlerinin karları 8 ayda yüzde 2,1 azaldı.

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Çin'de kamu şirketlerinin ve kamuya bağlı holdinglerin karları, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Ağustos 2024'te merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam gelirleri 53,81 trilyon yuan (7,64 trilyon dolar), toplam karları ise 2,88 trilyon yuan (410 milyar dolar) oldu.

Toplam gelirler, 8 ayda geçen yılın aynı dönemine yüzde 1,4 artarken, toplam karlar yüzde 2,1 azaldı.

Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 64,9'a ulaştı.

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,84 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları ağustosta yüzde 17,8 azalmış, toplam karlılık 8 ayda geçen yıla göre yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

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#Çin#Şirket#Kar

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