Çin’den Türkiye’ye ek vergi tepkisi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirmesine Çin’den tepki geldi.

EKONOMİ SERVİSİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını belirtirken ayrımcı tarifelerin kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Bloomberg News’un aktardığı habere göre, Türkiye’ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısının yer aldığı açıklamada “Türkiye’nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız” denildi.

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TÜRKİYE EK VERGİ GETİRMİŞTİ

Türkiye, Çin’den ithal edilen binek araçlara ek vergi kararı almıştı. Bu karar, yerli üretimin iç pazarda gerileyen payının yükseltilmesi, cari açığın azaltılması ve yatırımın teşvik edilmesi amacıyla yapılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40’lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak. Bu vergi, mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak. Bu verginin üzerine ÖTV ve KDV eklenecek.

Bununla birlikte düzenleme ile Çin menşeli araçlarda en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi. 3 Mart 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Çin’den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı. Karar 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

PAZAR PAYLARI % 10’A DAYANMIŞTI

Öte yandan, Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda SWM ve Jaecoo markalarının da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12’ye yükselmesi bekleniyor.

Çin otomotiv firmalarının Türkiye’deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk 4 ayında 29 bin 539’a, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 7.95’e ulaştı.

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Çin markaları arasında DFSK ve Maxus’un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari satışları hariç tutularak sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satış sayısı 29 bin 241’e, pazar payı ise yüzde 9.91’e yükselmişti.

AB DE EK VERGİ GETİRECEK

Ayrıca, bu hafta AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çin ile görüşmelerin etkili bir çözüme ulaşmaması halinde, temmuz ayı başından itibaren Çinli otomobil üreticilerine mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 38’e varan oranlarda ek vergi getirecek geçici tarifeler uygulayacağını açıklamıştı.

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