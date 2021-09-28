"Çin büyük ihtimalle ılımlı büyüyecek"

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Asakawa, "Çin önümüzdeki sene ılımlı büyüyecek" şeklinde değerlendirdi.

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Çin'in büyük ihtimalle önümüzdeki sene ılımlı büyüyeceğini söyledi. Asakawa artan borç ve yapısal sorunların Çin ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceğini de ifade etti.

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Asakawa "2022 yılından itibaren Çin ılımlı bir uzun vadeli büyüme trendi izleyecek. Hızlı büyüdüğü dönemlerde görülen yüzde 7-8 bandındaki büyüme hızına dönmeyecek" dedi.

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