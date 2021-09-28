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Japonya'nın ekonomik toparlanmasında gecikme riski

28.09.2021 - 09:05
Japonya'nın ekonomik toparlanmasında gecikme riski | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları, Japonya'nın ekonomik toparlanmasında gecikme riski konusunda uyardı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bazı politika yapıcıları, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik olağanüstü hal kısıtlamalarının tüketim üzerinde baskı oluşturması nedeniyle ülkenin ekonomik toparlanmasında gecikme riski konusunda uyardı.

BOJ'un Temmuz ayındaki para politikasının tutanaklarına göre dokuz üyeli yönetim kurulu, güçlü ihracat ve sermaye harcamalarının büyümeyi destekleyeceği konusunda hemfikir olsa da, bazıları Çin ekonomisindeki olası yavaşlamanın etkileri gibi denizaşırı risklere karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Tutanaklarda "Birkaç üye, Japonya ekonomisinin tamamen toparlanması, Nisan ayındaki tahminlerine kıyasla muhtemelen biraz gecikeceğini söyledi" denildi.

Tutanaklarda bir üyenin Çin ekonomisinin yavaşlama olasılığının "göz önüne alınması gerektiğini" söylediğine atıfta bulunularak, "Birçok üye denizaşırı ekonomik görünümün çeşitli riskler nedeniyle oldukça belirsiz olduğunu söyledi" denildi.

BOJ 15-16 Temmuz tarihlerinde yaptığı toplantıda BOJ) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken bu yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmüş ancak ekonomide ılımlı toparlanma yaşanacağı görüşünü korumuştu.


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