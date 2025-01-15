Çikolata ve kahvede ilaç tehlikesi

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​Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, çikolatalarda ve kahvelerde ilaç hammaddesi tespit ettiğini söyleyen TEİS Başkanı Nurten Saydan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olması ciddi bir tehlikedir” dedi. ​Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet gibi ortamlarda kontrolsüzce satıldığına değinen Saydan, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

RASTGELE SATILAMAZ

​“Defalarca bu tür ürünlerin ilaç, ilacın yerinin eczaneler, yetkili kurumun da Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade ettik. Bu ürünlerde daha önce de yer aldığı tespit edilen sildenafil gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, ‘bitkisel ürün’ maskesi altında toplanan gıda takviyelerinin de kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını bozan, hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerekir.

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Takviye edici gıdalardan alıştıkları üzere çikolata ve kahvelerin içine de ilaç etken maddesi katmaya başladılar. Bu kötü alışkanlık vatandaşlarımızın sağlığına zarar veriyor. Düşünün, ilaç etken maddeleri, çikolata katkılı olarak satılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun cezasının çok ağır olması gerekir. Kontrol ettiğimiz zaman nerede ise 6 aydır aynı firmanın çikolataları yakalanıyor. Demek ki ya cezalar hafif geliyor ya da kar çok fazla ya da kontrol geniş kapsamlı yapılamıyor. Her şekilde vatandaşın sağlığına zarar geliyor.

CAYDIRICI ÖNLEM ALINMALI

Çikolataya katılan sildenafil alındıktan bir saat içinde kanda en yüksek seviyesine ulaşır. Karaciğer yoluyla vücuttan atılan ilaç etken maddesinin etkisi yaklaşık 4 saat kadar sürer. En sık görülen yan etkileri, burun kanaması, baş ağrısı, mide ekşimesi ve yanması, cilt kızarıklığı, uyku güçlüğü, görme bulanıklığı, nefes darlığı, burun tıkanıklığıdır. Maalesef bu ilaç etken maddesi enerji içecekleri, kahve ve çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. ​Zayıflama çayları, enerji içecekleri, çikolata veya kahvelere konulan ilaç etken maddeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daha caydırıcı önlemler almasını, vatandaşın sağlığı açısından önemsiyoruz.”

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İlaç etken maddesi tespit edilen ürünler listesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetim raporlarına göre ilaç etken maddesi tespit edilen o ürünler şöyle:

-Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul - Kahvede ilaç etken maddesi tespit edildi

-Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul- Çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi

-Sözcü Gıda ve Kozmetik Limited Şirketi Bitkisel Macun ve Çay Paketleme - İstanbul- Bonbonda ilaç etken maddesi tespit edildi.