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Çiftçilere 2 milyar 298 bin 236 TL destek

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#Çiftçi#Tarım#Big Para
Çiftçilere 2 milyar 298 bin 236 TL destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 16:33

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi. Paylaşımda; hayvan hastalıkları tazminat desteği için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat desteği için 892 milyon 416 bin 153 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 45 milyon 137 bin 275 lira olmak üzere toplam 2 milyar 298 milyon 236 bin 743 lira yatırılacağı belirtildi.

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#Çiftçi#Tarım#Big Para

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