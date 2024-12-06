×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Çevre Bakanlığı’ndan açıklama... Esnafa konum vergisi yok

Güncelleme Tarihi:

#Konum Vergisi#Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu#Meclis
Çevre Bakanlığı’ndan açıklama... Esnafa konum vergisi yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ‘esnafa konum vergisi’ getirileceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığı” vurgulandı. “Değişiklik sosyal medya üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir” denildi.

Ulaşım ağları ve adres verilerini toplayarak araç takip sistemleri geliştiren navigasyon firmaları, coğrafi yer adları, adres, uydu görüntüsü ve ulaşım ağları verilerini toplayarak otel vb turizm tesislerine ait satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren seyahat acentaları ve tur operatörleri, harita ve adres verilerini toplayarak dijital ortamda satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren e-ticaret firmaları kapsama giriyor.

Haberin Devamı

Önceki gün Meclis’te kabul edilen ve Anayasa Mahkemesi’nin iptali doğrultusunda yeniden düzenlendiği belirtilen yasa metninde şu hüküm yer aldı: “Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iznine tabidir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konum Vergisi#Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu#Meclis

BAKMADAN GEÇME!