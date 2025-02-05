Çelik sektörü yeni pazarlara odaklanacak

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Sektörün bu yıl ise ihracatını ton bazında yüzde 5 artırarak 18 milyon tona çıkarma hedefi var. Önceki gün gazetecilerle bir araya gelen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2024 yılında miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülkenin Romanya, İtalya,

Yemen, Ukrayna ve Irak olduğunu belirtti. Aslan, “2023 yılına göre en fazla ihracat artışı yaşanan ilk beş ülke ise İtalya, Romanya, Birleşik Krallık, Yunanistan ve İspanya oldu. 2024’te AB rotalarımızı esas kullandığımız ülkeler olan Romanya ve Bulgaristan, bu sene de iki ana pazar olmaya devam edecek” dedi. Sektörün 2025’te ayrıca Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney Amerika’ya da yöneldiğini söyleyen Aslan, şu bilgileri verdi:

“Afrika’daki en önemli avantajımız oradaki tüccarların akreditif açamaması. Çoğu ülkede bankacılık sistemi daha oturmamış durumda. Avrupalı ve Türk tüccarlar buradaki üreticilerden malı alıp açık hesap satıyorlar. Çin ise, açık hesap çalışamıyor. Dolayısıyla Çin Afrika’ya çok hakim değil. Ayrıca İsrail ve Filistin bölgesine de haziran ayından sonra ihracat açılabilir. Bunun yanında Güney Amerika pazarına da ilgimiz devam edecek.”

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Aslan iç pazarda en fazla çeliğin hızlı tren projelerinde tüketildiğini ifade ederek sosyal konut seferberliğinin de sektörde hareket yaratacağını söyledi. Aslan, "600 bin konut için 6 milyon ton demir gerekiyor” dedi.

2 MİLYON TONLUK POTANSİYEL

Suriye pazarıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Aslan, İskenderun’daki üreticilerin Suriye’ye mal satmaya başladığını söyledi. Suriye’ye sadece 200 bin tonluk ihracat yapıldığını ifade eden Aslan, “Bölgedeki durumun normalleşmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında 750 bin ton civarına ulaşabiliriz. Potansiyel ise 2 milyon ton seviyesinde. Dolayısıyla ciddi bir fırsat var ve eğer her şey yolunda giderse Suriye ihracat rakamlarımız üzerinde kayda değer bir etki yaratacak” diye konuştu.