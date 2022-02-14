Çekya’nın enflasyonda tarihi artış | Ekonomi Haberleri

Çekya'da tüketici enflasyonu, Ocak ayında yüzde 4.4 artarak aylık bazda tarihi artış yaşadı.

Çekya İstatistik Ofisi (CZSO), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 4,4 artış göstererek Çekya’nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana en yüksek aylık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Ayrıca yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı. Yıllık bazda gıda fiyatlarında ortalama yüzde 16, giyimde yüzde 17,4, akaryakıtta yüzde 28,1, elektrik fiyatlarında 18,8, gaz fiyatlarında ise yüzde 21,5’lik bir artış yaşandı.

CZSO Tüketici Fiyat İstatistikleri Departmanı Başkanı Pavla Sediva yaptığı açıklamada, “Tüketici fiyatları geçen sene Ocak ayına göre yaklaşık yüzde 10 oranında arttı. Bu, yıllık fiyat artışının yüzde 10,4'e ulaştığı Temmuz 1998'den bu yana görülen en yüksek oran. Ayrıca yüzde 4,4 olan aylık enflasyon artışı ise Çekya’nın bağımsızlığını kazandığı 1993 yılından bu yana görülen en yüksek Ocak ayı artışı olarak kayıtlara geçti. Enflasyon oranındaki artışa konut, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“ENFLASYONUN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ ENERJİ FİYATLARI”

Enflasyon artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trinity Bank baş ekonomisti Lukas Kovanda, enflasyondaki artışın en önemli iki nedeni olarak şirketlerin enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyat listelerinde değişiklikler yapması ve hükümetin enerji için uyguladığı KDV muafiyetinin sona ermesini gösterdi. Kovanda, "Örneğin, hanelerin en büyük elektrik tedarikçisi olan CEZ, fiyatlarını 1 Ocak'tan bu yana ortalama yüzde 30 oranında artırdığı için, enerji fiyatları alanında fiyat listelerinde değişiklikler gerçekleşti. Artan dünya petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları yükseldi. Bununla birlikte inşaat malzemelerindeki fiyat artışları da konut sektöründe ciddi fiyat artışlarına sebep oldu. Bütün bunlar enflasyonda benzeri görülmemiş artışa neden oldu” dedi.