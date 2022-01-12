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Çekya’da enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

12.01.2022 - 17:31
Çekya’da enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede | Ekonomi Haberleri

Çekya’da Kasım ayında yüzde 6 olarak açıklanan enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 6.6’ya yükseldi.

Çekya’da Çek İstatistik Ofisi (CSO) tarafından yapılan açıklamada, Çekya’da Kasım ayında yüzde 6 olan enflasyonun Aralık ayında yüzde 6.6’ya yükselirken ürünlere yapılan zamların ise son olarak 2008 yılı Eylül bu kadar yüksek olduğu ifade ediliyor. Tüketici Fiyat İstatistikleri Departmanı Başkanı Pavla Sediva, enflasyon oranının son yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu ifade ederek, “Bu oran, 2008'den bu yana görülen en yüksek enflasyon artış oranı. Toplamda, emtia fiyatları 2021'de yüzde 3.5, hizmet fiyatları ise yüzde 4.4 arttı. Görünüşe göre de artmaya devam edecek" dedi.

ZAMLAR GELECEK AYLARDA DA ARTACAK

Akaryakıta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 29.2 zam yapılırken, sıvı ve katı yağlara yüzde 24.7, patatese yüzde 18.6, şekere yüzde 17.5, unlu ürünlere yüzde 6.6 ve kıyafetlere ise yüzde 16.2 oranında zam yapıldı. Konut maliyetleri de enflasyondan etkilenirken kiralar yüzde 3.9, su yüzde 5.5 ve yakıt fiyatları ise yüzde 8.9 oranında arttı. Uzmanlar Çekya’da enflasyonun artmaya devam edeceği konusunda uyarıyor. UniCredit Bank Ekonomisti Patrik Rozumbersky "Konut maliyetlerinde, enerjiye ek olarak su ve dairenin kullanımıyla ilgili diğer zamlarda da sıçrama yaşanacak" dedi.

“ENFLASYON YÜZDE 10 OLACAK”

Çek Bankacılık Birliği Baş Ekonomisti Jakub Seidler ise enflasyon artışı ile ilgili açıklama yaparken devletin elektrik ve gaza KDV muafiyeti uygulamasına rağmen artan enflasyonun, muafiyetlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlamasıyla daha da artacağını söyledi. Seidler “Fiyatlardaki artış, enerjide KDV muafiyetine rağmen artıyor. Muafiyet olmasaydı enflasyon yüzde 8 olacaktı. Ocak ayında azalacak olan muafiyetler ve aynı zamanda birçok şirket ve üreticinin yıl başında fiyatları yükseltmesi ile enflasyonun daha da artacağını bekleyebiliriz. Muhtemelen enflasyon yüzde 10 olacak" açıklamasını yaptı.


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