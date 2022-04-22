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Çekte döviz geçerli olmayacak

22.04.2022 - 08:50
Çekte döviz geçerli olmayacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz sözleşmelerinde ödemelerin TL ile yapılmasını zorunlu kılan mevzuat değişikliğine açıklık getirdi.

Buna göre Türkiye’de yaşayan gerçek kişiler ve Türkiye’de kurulu bulunan tüzel kişilerin (yerleşik) sözleşmelerinde, döviz cinsinden düzenlenmiş çekler ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 19 Nisan’da Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin bir değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, menkul satışlarda döviz cinsi sözleşmelerin ödemelerinde TL kullanımına ilişkin dün yaptığı açıklamaya göre; TL ödeme zorunluluğu Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptığı sözleşmeyi kapsıyor, yurtdışı yerleşiklerle yapılanlarda böyle zorunluluk bulunmuyor. Türkiye’de yerleşik kişilerin, 19 Nisan’dan önce kendi aralarında akdettiği menkul satış sözleşmelerde bu tarihten önce dolaşıma girmiş döviz cinsinden kıymetli evrak kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmayacağı bildirildi. Açıklamada, yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 19 Nisan 2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek gibi ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri ya da akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ödenmesi yasak kapsamında olmayacak.


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