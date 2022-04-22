3.5 milyar ürünü internetten aldık | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, Türkiye’nin 2021 yılında e-ticaret hacmi 381.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, e-ticaretten verilen sipariş adedi sayısı geçen yıla göre yüzde 46 arttı ve 3 milyar 347’ye ulaştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı çatısı altındaki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, Türkiye’nin 2021 yılına ait e-ticaret karnesini açıkladı. Buna göre, 2021 yılında e-ticaret hacmi 381.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 69’luk artış anlamına geliyor. E-ticarette sipariş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak, 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17.7 oldu. ETBİS verilerini değerlendiren Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, “2022 yılında e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır” ifadelerini kullandı.

485 BİNE ULAŞTI

ETBİS verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret yapan firma sayısının yaklaşık 485 bine ulaştığını anımsatan Darbay, “Verileri incelediğimiz bu işletmelerin 26 bin 442 adedinin kendi sitesinden; 472 bin 604’ünün pazaryerlerinden satış yaptığını görüyoruz. Yani online pazaryerleri, e-ticarette lokomotif olmaya devam ediyor” yorumunda bulundu. Darbay, bu verilere göre e-ticaret ekosistemindeki gelişmelerin umut verici olduğuna vurgu yaparak, “Son yıllarda e-ticaret ve özellikle e-ihracata büyük bir talep var. E-ticaret ekosisteminde işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok konu var. Lojistikten dijital pazarlamaya, pazaryerlerinden yazılıma kadar birçok temas noktası var. E-ticaretin temel konusu ise, lojistik ve kargo süreçleridir” dedi.

600 MİLYARA KOŞUYOR

İşletmeler e-ihracat ile kısa sürede büyüyebilir diyen ELİDER Başkanı, “E-ihracat için global e-ticaret ekosisteminin önemli aktörleri ve global lojistik sektörü öncüleri ile işbirlikleri geliştirmek gerekir. Bu sektörlerden önemli isimleri, Türk e-ticaret işletmeleri ile buluşturmalıyız. E-ihracat ile yurt dışına açılmak isteyen firmalara kümelenme modeli ile depo çözümleri sunulabilir. Bunun gibi birçok konuda e-ticaret işletmelerine destek olmaya çalışıyoruz. 2021 e-ticaret verileri ise, Türkiye’de e-ticaret sektörünün gelişimini hızlandırdığını gösteriyor. 2020’de 226 milyar liradan 380 milyar liralık hacme ulaşıldı. 2022’de e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır” şeklinde konuştu.

‘E-İHRACAT STRATEJİSİ GEREKİYOR’

E-İhracatın Türkiye’nin odaklanması gereken konulardan birisi olduğunu ve bu yolda alınması gereken çok yol olduğunu kaydeden Darbay, sözlerine şöyle devam etti: “Genel ihracatta e-ihracatın payı yüzde 2-3 civarında. Bu rakam çok yetersiz. Bunun için ekonomi ve ticaret otoritelerinin e-ihracat stratejilerini daha da geliştirmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Dairesinin bu konuda çok önemli çalışmaları var. Gümrük süreçlerinden mevzuat ve tebliğ iyileştirmelerine, lojistikten yurtdışı depo operasyonlarına göre bütüncül bir çalışma yürütülüyor. 2021 e-ticaret verileri, tüm bu çalışmaların ülkemiz ekonomisi için ne kadar kritik ve stratejik olduğunu ortaya koyuyor.” Fehmi Darbay, ELİDER olarak e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde yapılanmalarını sürdürdüklerini de belirterek, işletmelerin daha nitelikli iş yapması adına ücretsiz eğitim verdiklerini ve farkındalık oluşturduklarını da ifade etti.

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ZİRVEYE ÇIKTI

ETBİS’in açıkladığı verilere göre, e-ticaret hacminde bir önceki yıla en fazla artış gösteren sektörler arasında, konaklama yüzde 175’le ilk sırada, gıda ve süpermarket yüzde 162’yle ikinci sırada ve seyahat, taşımacılık depolama yüzde 113’le üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörleri, yüzde 98’le havayolları, yüzde 78’le yemek sektörü, yüzde 26’yla giyim, ayakkabı ve aksesuar sektör izledi. Sektör bazında e-ticaret hacimleri ise beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 52.9 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24.2 milyar lira, elektronik 21.4 milyar lira şeklinde sıralandı. Ayrıca, e-ticaret harcamalarının yüzde 86’sı peşin, yüzde 14’ü taksitli ödeme ile yapıldı.

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