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Cari işlemler verisinde 20 ay sonra fazla

11.08.2023 - 10:01 | Son Güncelleme :
Cari işlemler verisinde 20 ay sonra fazla | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cari İşlemler Dengesi verisini açıkladı. Haziran'da cari fazla 674 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabı Haziran ayında, 20 ay sonra ilk kez piyasa beklentileri doğrultusunda fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazlada oluştu. Cari hesap, en son 2021 yılı Ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti.

Yıllıklandırılmış cari açık 56,49 milyar dolar olurken, yılın ilk 6 ayında açık 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.584 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.697 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5.019 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.203 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.797 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1.089 milyon ABD doları ve 46 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon ABD doları ve 3 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.653 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.410 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon ABD doları ve 458 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir."


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