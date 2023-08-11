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Karını ikiye katladı

11.08.2023 - 10:08 | Son Güncelleme :
Karını ikiye katladı | Genel Haberler

Japon Honda'nın karı, sağlıklı küresel otomobil ve motosiklet satışlarıyla ikiye katlandı

Honda, Japon şirketin uygun döviz kurlarından da destek almasıyla, Nisan-Haziran karının motosiklet ve arabalarının sağlıklı satışlarıyla iki kattan fazla arttığını bildirdi.

 Honda Motor Co. mali ilk çeyrek karının 149 milyar yen'den 363 milyar yen'e (2.5 milyar dolar) ulaştığını bildirdi.

 Üç aylık satışlar yüzde 21 artarak 4.6 trilyon yen'e (32 milyar dolar) yükseldi. Honda'nın finansal hizmet bölümü de satışların arttığını bildirdi.

 Fit alt kompakt, Honda e elektrikli otomobil ve Gold Wing motosiklet yapan Honda, özellikle üretimin toparlandığı Kuzey Amerika'da karlılığının arttığını belirtti.

 Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, COVID-19 salgınının neden olduğu sosyal kısıtlamalarla ilgili üretim gecikmeleri nedeniyle arz sıkıntısı yaşadı. Ancak bu tür kısıtlamalar hafifledi ve üretimin yeniden toparlanmasına olanak sağladı.

 Honda, son çeyrekte Japonya'da otomobil satışlarının bir önceki yılın aynısı olduğunu, Çin'de ise akülü elektrikli araç üreticilerinin yoğun rekabeti nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü aktardı.


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