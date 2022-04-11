  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Cari işlemler dengesi açıklandı
‹ Önceki Haber İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul'dan tarihi rekor Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Cari işlemler dengesi açıklandı

11.04.2022 - 10:19
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

##$HABER_1473586$##

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 476 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 218 milyon dolar net azalış gözlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.449 Değişim: 0,00% Hacim : 63.650 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.401 11.04.2022 Yüksek 2.450
Açılış: 2.402
14,6722 Değişim: 0,07%
Düşük 14,6595 12.04.2022 Yüksek 14,6846
Açılış: 14,6621
15,9597 Değişim: -0,04%
Düşük 15,9471 12.04.2022 Yüksek 15,9894
Açılış: 15,9653
923,85 Değişim: 0,29%
Düşük 919,90 12.04.2022 Yüksek 924,07
Açılış: 921,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.