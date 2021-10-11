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Cari işlemler dengesi açıklandı

11.10.2021 - 10:09 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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Geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 433 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de ağustosta 3 milyar 397 milyon dolar oldu.
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 683 milyon dolardan 923 milyon dolara revize edildi.


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