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Cari açık geriledi

10.06.2024 - 10:13 | Son Güncelleme :
Cari açık geriledi | Ekonomi Haberleri

Cari işlemler hesabında beklentilerin altında açık verildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

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"Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.548 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 2.023 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.387 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon ABD ve 500 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.298 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 1.246 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.604 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon ABD doları, 52 milyon ABD doları ve 140 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir."


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