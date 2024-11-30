Çalışanlar ek iş peşinde... Hürriyet İK yarın sizlerle

Haberin Devamı

Yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı tüm ülkelerde ek işlere talebi artırdı. Avustralyalı çalışanların yüzde 32’si, Amerikalı çalışanların yüzde 40’ı, İngiliz çalışanların ise yüzde 44’ü ek bir işte çalıştığını söylüyor. Yurt içinde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de bu oran yüzde 52. Ancak uzmanlar uyarıyor; ek işler tazminatsız işten çıkarılma nedeni olabilir...

Yeni sayıda öne çıkan başlıklardan biri de ‘beklenti yönetimi’ oldu. Araştırmalar, bir projenin başarısızlığında beklenti yönetiminin etkisini yüzde 68 olarak ortaya koyuyor. Özellikle pandemi sonrasındaki belirsiz ortam ve yeni nesil çalışanların iş hayatında yarattığı kaygan zemin ile başa çıkmanın tek yolunun iyi bir beklenti yönetimi olduğu belirtiliyor.

Hürriyet İK’da, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerden, yeni neslin iş hayatından beklentilerine, çalışan sağlığına yapılan yatırımlardan yapay zekânın iş süreçlerine etkisine kadar birçok konu ele alındı. Dergi, Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz dağıtılıyor.

İyi okumalar...