Çakar: Türkiye’nin en büyük sorunu enflasyon

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Enflasyonun öngörülebilirliği azalttığını; yatırım kararlarını, üretimi ve büyümeyi negatif etkilediğini dile getiren Çakar, “Enflasyon, her şeyden önce adı konmamış bir vergilendirmedir. Gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açar. Özellikle düşük gelirlilerin aleyhine çalışarak sosyal problemlere yol açar. Toplamda da verimliliği negatif etkiler. O nedenle biz bunu her halükârda çözmek zorundayız” dedi.

Çakar, hane halkının enflasyon beklentisinin yüzde 58 ile hâlâ yüksek olduğunu belirtti, “Reel sektörde bu oran yüzde 47 iken bizim gibi piyasa oyuncularının beklentisi yüzde 27 civarında. Reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentisi yüksek olsa bile bu, düşüş eğiliminde. Zaten son enflasyon raporunda bu senenin enflasyon hedefi yüzde 21-26 aralığında belirlendi. Aslında doğru bir noktada ve patikada, belli bir ivmeyle aşağıya yönlü bu trendin geldiğini hep beraber görüyoruz” diye konuştu.

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‘2025’TE KKM TAMAMEN BİTER’

KKM’deki düşüşle ilgili de konuşan Çakar, “KKM’nin ziyadesiyle görevini ifa ettiğini düşünüyorum. 144 milyar dolara ulaşan KKM bugün itibarıyla 29 milyar dolarlara düştü” dedi. KKM’nin bankaların toplam mevduatı içerisindeki payının yüzde 5.3’e düştüğünü belirten Çakar, “Dolayısıyla KKM artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. 2025 itibarıyla artık KKM mekanizmasının tamamen biteceğini, kapanacağını düşünüyorum” dedi.

Çakar, dijitalleşme alanındaki faaliyetlerinden bahsederek, “Ziraat Bankası bugün Türkiye’nin en dijital bankasıdır” dedi. “Mobilde gerçekleştirilen işlemlerin 5’te biri Ziraat Bankası mobil aplikasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor” diyen Çakar, “Hem kullanıcı dostu hem ergonomik hem de güvenli. Türkiye’nin en çok dijital müşteriye sahip bankasıyız. Ziraat Dinamik ismiyle bir dijital banka kurduk. Ziraat Pay ismiyle ödeme şirketi kurduk. İnsanlar şubelerde zaman geçirmek istemiyor. O nedenle dijitalizasyonu çok önemsiyoruz. Yani dijitalizasyonu ihmal etmenin, matbaayı ihmal etmek, ıskalamak anlamına geldiğini görüyoruz” dedi.