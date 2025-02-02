Cadde’nin galericisi Hafız Mustafa’yı dünyaya açtı... 160 yıllık baklavacı en iyi 100 tatlıcı listesinin zirvesinde

Haberin Devamı

Dünyadaki gastronomi trendlerini takip eden internet platformu TasteAtlas’ın her yıl yayınladığı ‘En İyi 100 Tatlıcı’ listesinin ikinci sırasında iki yıldır bir Osmanlı markası var. İstanbulluların müdavimi olduğu Eminönü Bahçekapı’daki mütevazı dükkânıyla tam 160 yıldır faaliyet gösteren Hafız Mustafa, dünya listesinde Portekizli ‘Nata’ tatlısının ardından zirveyi zorluyor. 1860’larda Eminönü’ndeki Arpacılar Camii’nin müezzini Hafız Mustafa, babası Hacı İsmail Hakkı Bey’den devraldığı mirasın bugün dünya listelerini zorladığını görseydi neler söylerdi bilinmez. Ancak markayı 2007’de devralan Ongurlar ailesinin 160 yıllık tarihine sahip çıkması, Hafız Mustafa’nın torunlarını da memnun ediyor.

Haberin Devamı

1864 Bahçekapı

MÜDAVİM BABA DEVRALDI

Tabelasında 1864’ü tarihleyen Hafız Mustafa Şekerlemeleri’nin bugünkü sahipleri Emre ve Eren Ongurlar, tatlıcılıkla hatta mutfakla ilgili bir meslekten gelmiyor. Markanın hikâyesini Hürriyet’e anlatan Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ongurlar, ikiz kardeşi Eren Bey ile uzun yıllardır Bağdat Caddesi’nde İkizler Oto Galeri’yi işlettiklerini söylerken, “Tatlıcılık aklımızda yoktu” dedi. Peki nasıl oldu sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Babam Avni Ongurlar emekli olduktan sonra çok sevdiği Eminönü’nde sık sık gezintiye çıkıyordu. Bu sırada Hafız Mustafa’ya da mutlaka uğruyor, tatlılarını yiyordu. Bir gün otururken sahiplerinin dükkânı devrettiğini öğrenince talip oluyor. Özboyacılar Ailesi’ne ve bir iki ortağa daha ait olan markayı ise daha sonra tamamen devraldık. Babam ‘Tutun ucundan’ dedi. Başımıza iş açacağını bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk.”

İKİZ KARDEŞLER BÜYÜTTÜ

Emre Ongurlar, kardeşi ile birlikte Hafız Mustafa Şekerlemeleri’ne öyle bir el attı ki bugün Londra ve Dubai’de mağazalar var. Türkiye’de de büyüyen şirketin başarısının arkasında ikiz kardeşlerin yeme-içmeye düşkünlüğü de yatıyor. Emre Ongurlar, “Hafız Mustafa’yı devraldıktan sonra tarihi reçetelerine ulaştık. Osmanlı arşivlerine girdik. Bunları baz alarak kardeşimle altı-yedi yeni reçete oluşturduk. Çok tuttu. Örneğin içine lokum koyduğumuz kadayıf tatlısı ödüller aldı. Dubai çikolatasının içindeki fıstıklı kremayı yeni bir reçete ile muhallebiye dönüştürdük, adını Dubai Gecesi koyduk. Şu anda sıraya giriyorlar bu tatlı için” sözleriyle anlattı çalışmalarını.

Haberin Devamı

Avni Ongurlar (ortada) ve oğulları Eren (solda) ile Emre Ongurlar, 2007’den bu yana işlerin başında.

HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

TasteAtlas’ın listesinde iki yıldır ikinci olmak Ongurlar kardeşler için bir meydan okumaya neden olmuş. “Portekiz tatlısı bir hamur tatlısı. Baklava ise daha işçiliği olan bir ürün. Burada sadece lezzete değil; geleneğe, lokasyona, hizmet kalitesine de bakılıyor. Amacımız seneye dünya birincisi olmak” diyen Emre Ongurlar ve kardeşinin planlarında büyümek var. Ongurlar, yurtdışında yakalanan başarının anahtarını şöyle özetledi:

“Biz burayı devraldığımızda 5-6 çalışan vardı. Şu anda 2 bin kişilik bir ekip olduk. Altyapıyı sağlam kurduk. Her gittiğimiz yere fırınımız, ustalarımız ve malzemelerimizle gidiyor, günlük üretim yapıyoruz. Sadece Londra için bugüne kadar 15 milyon poundluk yatırım yaptık. Dubai daha da fazla. En zorlandığımız şey lezzet standardı yakalamaktı. Reçeteler önemliydi.”

Haberin Devamı

KURUCU AİLEYLE TEMAS SÜRÜYOR

Peki Hafız Mustafa’nın ailesi, mirası hakkında neler yaptılar? Emre Ongurlar aileden geriye çok fazla insan kalmadığını söylüyor. “Ama kurucu ailenin üyelerinin mezarlarını bulduk. Onlara vefa borcumuz var. Birkaç toruna ulaştık, görüşüyoruz. Bayramlarda, özel günlerde hediyeler gönderiyoruz” diyor.

LİSTEDE DÖRT TÜRK MARKASI

TasteAtlas’ın yayınladığı ‘En İyi 100 Tatlıcı’ listesinde bu yıl dört Türk markası var; Hafız Mustafa, Kadıköy Güllüoğlu, Katmerci Zekeriya Usta ve Ali Usta Dondurmacısı. Listede altıncı sırada olan Karaköy Güllüoğlu’ndan baklavanın yanı sıra diğer Türk tatlılarını satan işletme olarak bahsediliyor. 24’üncü sıradan giren Gaziantep’teki Katmerci Zekeriya Usta’nın ise Antepfıstığı ve kaymakla hazırlanan katmeriyle meşhur olduğuna dikkat çekildi. 57’nci sırada bulunan İstanbul Moda’daki Ali Usta’nın da Türk dondurmasıyla yerel halkın ve yabancı turistlerin favori mekânlarından olduğu vurgulandı.